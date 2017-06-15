Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bodrum Posh Club, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Bodrum eğlence dünyasının gözde mekanlarından Posh Club’da bayramın 1’inci günü ünlü DJ Ozan Doğulu, konuklara özel bir gece yaşatacak. Bayramın 2’nci günü Demet Akalın’ın sahneye çıkacak.

Bayramın son günü de ünlü popçu Bengü, hayranlarıyla buluşacak. Demet Akalın ve Bengü, özel hazırladıkları repertuarlarını Bodrumlu tatilciler için seslendirecek.

Konserler boyunca lazer ışık şovlarıyla, yurtdışından gelen özel dansçılar da bayram eğlencesine renk katacak.