Bodrum’da sahne alan Türk pop müziğinin ünlü ismi Berkay babalık heyecanının iyice sardığını açıkladı. 40 gün sonra kız babası olacak Berkay “İnşallah ben sahnedeyken eşim doğum yapmaz. Çok endişe ederim ve eşimin yanında olamamak üzer beni” dedi.

Gümbet barla sokağında bulunan club ampersand da sahne alan ünlü sanatçı Berkay hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bodrum’un meşhur gecelerine damga vuran Berkay clup Ampersand’da ki sahnesinde izdiham yaşandı. Yüzlerce hayranının akın ettiği club de Berkay yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçının canlı performansı ise büyük beğeni topladı. Tıklım tıklım dolan eğlence mekanın da hayranlarına eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Zaman zaman sevenleriyle de beraber şarkılarını söyleyen Berkay yaptığı esprilerle de hayranlarını kahkahalara boğdu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü pop sanatçısı babalık heyecanından da bahsetmeyi ihmal etmedi. Uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile dünya evine giren Berkay Şahin baba olmak heyecanının gittikçe arttığını açıkladı. İlk kez çocuk sahibi olacak olan Berkay ve Özlem Şahin çiftinin 40 gün sonra bebeklerine kavuşacaklarını söyledi.

Yeni klip geliyor

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay albümünün çok iyi tepkiler aldığını söyleyerek “Yeni albüm çok iyi gidiyor. Önümüzde ki hafta klipimizi çekiyoruz. Ramazan bayramından sonra ise yayına girer diye düşünüyoruz. Yeni albümüme tepkiler çok güzel. Hafta içi olmasına rağmen Club Ampersad ful çekmiş. Buda yeni albümümün sevindiğini gösteriyor” dedi

Babalık heyecanı iyice sardı beni

Kız, babası olacak ünlü sanatçı Berkay eşinin doğumunun yaklaşmasıyla birlikte heyecanının arttığını belirterek “Baba olmak değişi bir durum. Son birkaç haftadır daha fazla babalığı hissetmeye başladım. Çünkü bizim ufaklık tekme atmaya ve yerinde durmamaya başladı. O daha bir değişik haz veriyor insanın içine. Bekliyoruz, Allah nasip ederse sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız” ifadelerini kullandı.

Doğum Türkiye’de olacak

Doğumu yurt dışında düşündüklerini iş yoğunluğu nedeniyle Türkiye’de eşinin doğum yapmasına karar verdiklerini söyleyen Berkay “Biz doğumu Türkiye’de yapacağız. Yurt dışı istedik ama benim konser yoğunluğundan dolayı Türkiye’de doğum yapılmasına karar verdik. Şu anda en fazla 40 gün daha var. Allah bilir yine de ne zaman olacağını ama doktorumuz 30 veya 40 gün kaldı dedi” şeklinde konuştu.

Tek endişesi sahnedeyken eşinin doğum yapması

Gazetecileri siz sahnedeyken eşiniz doğum yaparsa ne yaparsınız sorusuna ise çok üzüleceğini söyleyen Berkay “İnşallah öyle bir şey olmaz. Çok endişe ederim, eşimin yanında olamamak üzer beni. Allah’ın izni ile yanında olurum büyük bir ihtimal. Eşimi yalnız bırakmam” dedi.