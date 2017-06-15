Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri yıl boyunca yazdıkları hikâyeleri bir kitapta toplayarak yayımladılar.

Muğla Valisi Amir Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin de katıldığı bir toplantıyla kitabın tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Çorum Kurusaray Ortaokulu ile birlikte yürütülen çalışmada toplam otuz bir yazar öğrencinin eseri bulunuyor.

Muğla BİLSEM’den on altı öğrencinin yazar olarak yer aldığı hikâye kitabının editörlüğünü de Türkçe Öğretmeni Burcu Hızır yaptı.

Tanıtım toplantısında yazarlarla tanışan ve hikâyeleri hakkında duygu ve düşüncelerini alan Muğla Valisi Amir Çiçek, küçük yaşlarda yazmaya, üretmeye yönlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Genç Kalemler Projesini de değerli bulduğunu belirtti.

Kitap hakkında duygularını paylaşan Merkez Müdürü Bekir Cevizci, “Yazar öğrencilerimizi ve editör öğretmenimizi tebrik ederim. Merkezimiz bilimsel alanda olduğu gibi edebiyat alanında da üreterek eğitim camiasına örnek olmaktadır. Yapılan değerli çalışmaların takdir edilmesi, il olarak sahiplenilmesi ve bu amaçla Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün burada olması verilen değeri ortaya koymaktadır” dedi.