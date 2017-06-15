Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde yol, meydan, cadde, bulvar, kavşak düzenlemelerine ara vermeden devam ediyor.

Muğla’da vatandaşların daha güvenli, modern yollarda seyahat etmeleri ve Muğla’ya yakışan yollar için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Datça İlçesi Kazım Yılmaz Caddesi’nde yapılan yol, meydan, kavşak, peyzaj düzenlemeleri çalışmalarında sona geldi.

Datça ilçesi Kazım Yılmaz Caddesi’nde 9 Milyon 246 Bin TL yatırımla 3.5 km uzunluğunda, 6.5 sağ ve 6.5 sol olmak üzere toplam 13 metre genişliğinde bölünmüş Bitümlü Sıcak Asfalt yol, 3.5 km uzunluğunda 2.5 metre genişliğinde kaldırım, 2 dönel kavşak, ortalama 2 metre genişliğinde 3,5 km uzunluğunda refüj ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarında sona gelen Büyükşehir Belediyesi Datça’ ilçesinin girişine yeni ve modern bir çehre kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclisinde söz alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Datça Kazım Yılmaz Caddesi’ndeki yol çalışmasından vatandaşların çok memnun olduğunu söyleyen Datça İlçesi Büyükşehir Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Can Canbey Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e Datça ilçesine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Muğla’nın birbirinden değerli 13 ilçesi ile Türkiye’nin gözde illerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’ya yakışan hizmetler için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla’da turizm sezonun başlaması ile yerli ve yabancı misafirlerimiz şehrimize gelmeye başladı. Bütün çalışmalarında vatandaşların güvenliğini, huzurunu, rahatını düşünen Büyükşehir Belediyemiz Muğla genelinde ilçelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 1525 km yol bu da yaklaşık Muğla-Artvin arası mesafeye eşit yol çalışmasını tamamlayan, ilçe girişlerini, cadde, bulvar, meydan düzenlemeleri ile Muğla’ya yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyemiz Datça Kazım Yılmaz Caddesi çalışmalarında da sona geldi. Gözde turizm beldelerimizden Datça İlçe’miz yeni bir çehre ile yerli ve yabancı misafirlerimizi karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız güvenli ve modern yollarda vatandaşlarımızın sevdiklerine ulaşması ve seyahat etmesi” dedi.