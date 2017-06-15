Muğla’nın Fethiye ilçesinde, domatesten istediği kazancı elde edemeyince serasına üzüm diken İskender Altınok, daha çok kazanınca işi büyütmeye karar verdi.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesinde çiftçilik yapan İskender Altınok, domates üretiminden zarar edince bir buçuk dönümlük serasına geçen yıl üzüm dikti ve bu yıl ilk hasadını yaptı. Anlaştığı marketlere kilosunu 5 ila 7 lira arasında satan Altınok, kalan 4 dönümlük serasına da üzüm dikmeye karar verdi.

Sera domatesiyle ünlü Fethiye’de üreticilere farklı bir ürün için öncülük eden İskender Altınok, domatesten işçi ve ilaç masrafının üzüme göre fazla olduğunu söyledi. 5 dönüm seraya diktiği domatesi hasat edene kadar yaklaşık 30 bin lira masraf yaptığını belirten Altnok, “Domatesten fazla kar elde edemedim. Seramın bir buçuk dönümüne geçen yıl üzüm diktim. İlk hasadımda 600 kilo kadar toplayıp sattım. Ürünü farklı illerdeki marketlere gönderdim. Buradan da ürünü almak isteyenler var. Lezzeti de çok güzel” dedi.

Örtü altındaki üzümün domatesten daha az masraflı olduğunu anlatan Altınok, kazancının da domatesten iyi olduğunu ifade etti.

Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şaban Sarıkaya ise, ilçede en çok domates üretimi yapıldığını dile getirdi. Domateste pazar sorunu yaşanması nedeniyle bazı çiftçilerin farklı ürünlere yöneldiğini dile getiren Sarıkaya, şöyle konuştu:

“Bize başvuranlara yapabilecekleri ürünleri anlatıyoruz. İskender Bey de üzümün ilçemizdeki ilk öncüsü oldu. Geçen yıl diktiği üzümün ilk hasadını da yaptı. Şu anda üründen memnunuz. Üzüm örtü altında en az bir ay erken çıkıyor. Bu nedenle de pazar değeri yüksek oluyor. Çiftçilerimize de tavsiye ediyoruz.”