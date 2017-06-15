Fethiyespor ile anlaşmasının bir anda olduğunu ifade eden Teknik Direktör Eser Kardeşler, Fethiyespor yönetiminin yeni ve çok istekli bir yönetim olduğunu ve Fethiye’yi bulunduğu en üst noktaya ulaştırmak için göreve geldiğini söyledi.

Eser, Fethiyespor’un yeni bir kadro oluşturacağını belirterek, “Ben yatan takım istemem. Bunu bu yıl Fethiyespor da göstereceğim. Muhakkak futbolun gereği mağlubiyet alınabilir. Fakat sahada azimli, istekli ve çok koşan bir takım oluşturacağız” diye konuştu.

İç ve dış transferler konusunda da çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacaklarını söyleyen Teknik Direktör Eser Kardeşler, “Fethiye şehri bu takımı daima üst liglerde görmek istiyor. Futbola aşk ile bakan bir taraftar grubu var. Bunu buraya geldiğim deplasman maçlarında gördüm. İnşallah arzu ettikleri yere Fethiyesporu ulaştıracağız” dedi.

Teknik Direktör Eser Kardeşler ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Fethiyespor Başkan Vekili Hüsrev San ise, “İç ve dış transferlerimize hareketlilik getiriyoruz. Sezon çalışmasına başlamada önce takımı bir an önce oluşturup va sezona iyi hazırlanmak istiyoruz. Fethiyesporumuza hayırlı olsun” dedi.