Köyceğiz Belediyesince, “Ramazanı Köyceğiz’de Yaşayın” teması ile bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ramazan Şenliği başladı.

Köyceğiz kordonunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı Gösterisi ile başlayan etkinliklerde, geleneksel aşuk maşuk oyunu ziyaretçilerin beğenisini topladı. Açılışta, deve ve midilli atları renkli görüntülere sahne oldu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, mehteran takımı gösterisi ile açılışını yaptıkları şenlikte, aşuk maşuk gösterisini izlemelerinin ardından, Guinness rekorlar kitabına giren ebru sanatçı Ali Şentürk’ün çalışmalarını incelediklerini aktardı.

Vatandaşların şenliğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Ceylan, “gelecek yıllarda da bu etkinliği devam ettireceğiz. Köyceğiz Ramazan Şenliğini halkımıza sunmaktan gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki Köyceğiz ve bu bölgenin halkı ilgiyle şenliğimizi ziyaret edecektir” diye konuştu.

Yöresel ve el işi stantlarının yer aldığı şenlik, 24 Haziran’da sona erecek.