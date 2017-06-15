Milas’ın Baharlı Mahallesi’nde yaşanan traktör kazasında, 16 yaşındaki Halil Avcı yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre; Baharlı Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında; babasına ait 48 KP 871 plakalı traktörü kullanan 16 yaşındaki Halil Avcı, yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Traktörle birlikte şarampole yuvarlanarak, başkasına ait tarlaya cansız bedeni düşen Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Avcı’nın cenazesi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.