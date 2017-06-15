Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ’da Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ’da farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren 4 pistiyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Babadağ’da muhteşem manzarası ve güvenli uçuşa elverişli fiziki şartlarıyla, sezon öncesi yapılan tanıtımlar dolayısıyla Çinli turistlerin ilgisini çekiyor.

Yamaç paraşütü Pilotu Cemal Övet, sezon öncesi İstanbul’daki Çinli turistik acentelerle çalışan firmalarla Tayvan’da bir tanıtım toplantısına katıldıklarını bildirdi.

2 saat süren toplantıya 30 Tayvan, 30 da Çin’den acentenin katıldığını belirten Övet, “Acentelere Fethiye’nin tanıtım CD’lerini dağıttım. Burada katılımcılara Fethiye bölgesiyle ilgili bir sunum yaptım. Tayvan turist potansiyeli yüksek bir bölge. Buradan 70 bini kişi Türkiye’ye tatile geliyor. hedefimiz 150 bin Tayvanlıyı Türkiye’ye getirmek. En az 20 binini de Fethiye’ye getirmek istiyoruz. Şu anda çalışmalar iyi gidiyor. Bu ayın 20’si gibi 40 kişilik Çinli ve Tayvanlı acente sahibi bölgeye gelecek. Bölgede dolaşıp yamaç paraşütü yapacaklar” diye konuştu.

Övet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin ile yaptığı anlaşmalar sayesinde Asya pazarındaki yükselişten memnun olduklarını söyledi. Asyalıların şu anda da düzenli bir şekilde tatile gelmeye başladıklarını ifade eden Övet, “Sezon sonuna kadar Fethiye’ye 6 bin Çinli bekliyoruz. Asyalılar geldiği zaman ortalık bir anda doluyor. Esnafımızın da yüzü gülüyor. İnşallah sezon sonuna kadar her şey yolunda gider” dedi.

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan Çinli Max Tong (27), yamaç paraşütün yapmak için dünyada en güzel yerin Fethiye’de olduğu için buraya tercih ettiklerini ifade etti.

Jing Si Chen (26) ise yamaç paraşütüyle uçuşunun heyecan verici olduğunu ve uçuşu çok sevdiğini dile getirdi. Türkiye’nin güzel bir ülke, Fethiye’nin de çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Chen, ülkesinde herkese yamaç paraşütünü tavsiye edeceğini kaydetti.