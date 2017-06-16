Yachtshow Eurasia’da iki günde 55 milyon TL’lik 23 tekne satıldı.

Bu yıl ilk kez Bodrum Palmarina’da düzenlenen ve toplam değeri 340 milyon TL’yi bulan İkinci el tekneler ile denize inmeye hazır sıfır stok teknelerin görücüye çıktığı Yach Show Eurasia’da ilk iki günde 55 milyon TL değerinde 23 tekne satıldı.

Boyları 5 metre ile 45 metre arasında değişen 180 teknenin sergilendiği Yacht Show Eurasia’da 11 tanesi lansman teknesi olarak ilk kez Türkiye’de görücüye çıkarken, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerden özellikle ikinci el tekneler için ziyaretçi ağırlıyor.

V.İ.P. açılışında Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler ve randevulu ağırlanan yabancı ziyaretçiler yüzen servetlere büyük ilgi gösterdi.

Fiyatları 100 bin dolar ile 2 milyon euro arasında değişen 9 tekne fuarın ilk günü yeni sahiplerini buldu.

Fuarın ikinci günü ise yerli ziyaretçilerin akın ettiği Yachtshow Eurasia’da 14 tekne satıldı.

Satılan teknelerin 9 tanesini Türkiye’den misafirler satın alırken, diğerlerini İngiltere, Katar, Norveç ve Rusya oluşturdu. İngiltere, ABD, Katar, Kazakistan ve Türkiye’den alıcıların el sıkıştığı teknelerden 11 tanesi yeni sahipleri ile hemen denize açıldı.

18 Haziran Pazar akşamına kadar devam edecek fuara, özellike haftasonu yoğun ziyaretçi akını bekleniyor ve fuar satış hedefi 200 milyon TL olarak belirlendi.