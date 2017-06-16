Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, MİT Tırları davası kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezası almasını protesto etmek için tören alanında “Adalet Nöbeti” başlattı.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcı, CHP eski Milletvekili Dr. Ali Arslan tören alanına gelen isimler arasında yer aldı.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, şunları söyledi: “Yaşamın her alanındaki adaletsizlik bizleri etkilemekte, yaşanan adaletsizlikler genel başkanımızı bıçak kemiğe dayandı noktasına getirmiştir. Dün Güven Parktan yola çıkan genel başkanımız adalet ortak paydasında yürüyüşe geçti. Bizler, Ortaca ve Muğla ilçe örgütleri olarak, çok değerli genel başkanımızın bu tarihi yürüyüşüne eşlik etmek adına yola çıkacağız. Bizimle bu yolculukta tarihe tanıklık etmek isteyen arkadaşlarımızla yola çıkacağız. Artık oturma zamanı değil. Alanlara çıkma zamanı, adaletsizliklere, hukuksuzluklara karşı baş kaldırma zamanı bu mücadeleye hepinizi davet ediyorum.”

– Adalet yazılı dövizler

Alanda toplanan kalabalık ‘adalet’ yazılı dövizler taşırken “adalet istiyoruz” şeklinde slogan attı.