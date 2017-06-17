Galatasaray’ın, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’ya, Dalaman Havalimanında doğum günü sürprizi yapıldı.

Fethiye’de geçirdiği tatilin ardından, İstanbul’a dönüş yolculuğu için Dalaman Havalimanına gelen Uruguaylı kaleci, Galatasaray taraftarlarının sürprizi ile karşılaştı.

Muslera’nın, Dalaman Havalimanına geleceği bilgisini alan taraftarlar, Havalimanı CIP salonunda hazırlık yaptı.

Salona gelen Galatasaraylı kaleci, taraftarların kendisi için hazırlattığı doğum günü pastasını kesti.

Taraftarlar o anları cep telefonları ile kaydederek, “Happy Birthday Nando” tezahüratları yaptı.

Fernando Muslera, tatil dönüşü böyle bir sürpriz ile karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, taraftarla teşekkür etti.