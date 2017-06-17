Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar ile uğraşmak çok yorucudur.

Tartışmayacaksın… Dinlemeyeceksin… Sonuç alamazsın.

İşin kötü yanı ise bu tür insanlar hem siyasette çok fazlalar, hem de devlet kademelerinde etkili görevlerde varlar. Bu duruma dayan, dayanabilirsen. Dünyada cehennemi yaşamak bu galiba.

Ülkemde demokrasi var. Fikirler hür bir şekilde söylenir. Hiç kimse mani olamaz. Benim hürriyetimin başladığı yerde, bir başkasının hürriyeti biter. Yeter ki fikir diye söylediklerimde hakaret ve tehdit olmasın.

Ben o fikre katılmasam da, her ferdin FİKRİNİ ÖZGÜRCE SÖYLEYEBİLME HAKKINI savunurum ve desteklerim. Demokrasinin gereği budur. Demokrasimizin gelişmesinin gereği de budur. Özgürlükler savunulmalıdır. Ama şunu iyi bilmek gerekir, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde de “ sınırsız özgürlük” yoktur. Özgürlük her istediğini yapabilme hakkı değildir. İstemediğin bir şeyi yapmama hakkıdır. Başkalarının özgürlük alanına girmeden ve başkalarının özgürlüğünü ihlal etmeden, özgürlüğünü yaşayabilirsin.

ŞİKAYET HAKKI var birde. Her vatandaşın demokratik haklarından biridir. Kimse şikayetçi oldu, bu hakkını kullandı diye suçlanamaz. Bazen resmi dilekçe ile bazen kamuoyu oluşturarak şikayetlere çare aranır. Şikayet konusunda haklılık payı varsa eğer, çözüm aranır ve şikayet konusu ortadan kaldırılarak vatandaşın huzur bulması sağlanır.

Rahmetli Atatürk “ fikri hür, vicdanı hür “ nesilleri arzu ediyordu.

Bu nedenle kimsenin fikrini söylemesine ve vicdanının sesinin kısılmasına çalışmayın. Tam aksine ,fikrine katılmasınız bile, onun fikrini söyleyebilme ortamının hazırlanmasına en büyük katkıyı siz yapın. Bir gün bu hak size de lazım olacaktır. Günü geldiğinde de sizin gibi düşünmese bile fikrinizi söylemenize ortam yaratanları yanınızda bulabilesiniz.

Son zamanlarda gariban halkımın hakkını arama adına, bazı konuları dillendirdiğim zaman hemen siyasi söylemmiş gibi algılanıp küsenler, darılanlar oluyor. Şaşkın mıyım? Değilim.

Partizan tavırlara muhatap olmaya, zorla da olsa alıştım. Yaşaya, yaşaya öğrendim. O nedenle de şaşırmıyorum. GÖCEK TÜNELİ geçiş ücretini dillendirdiğim ve çare bulun diye seslendiğim zaman AK Partili dostlar kırılıyor ve hemen savunmalara başlıyorlar. CHP li dostlar ise hemen destek olup alkışlıyorlar. SARSALA KOYU giriş ücreti dediğim zaman ise bu sefer de CHP li dostlar kırılıp, başlıyorlar savunmaya. AK Partili dostlar ise bu sefer destek oluyorlar.

Halbuki DOĞRU BİR . O’da hem sarsala koyu giriş ücretinin, hem de Göcek tüneli geçiş ücretinin PAHALI olması. Bunun CHP li veya AK PARTİlisi yok. Hepimiz muzdaribiz. Hepimizin bu konuların çözümü için partizanca değil, mağdurları olarak olaya çözüm üretmek adına birlik olmamız lazım. Allah partizanlık nedeniyle kimseyi yanlışı savunur duruma getirmesin…

Göcek Tüneli dedim suçlandım… Sarsala koyu giriş ücreti dedim suçlandım…Ramazan davulu neden çalmıyor dedim suçlandım…

SUSMAMI BEKLİYOR MUSUNUZ?

Asla susmam. Her daim milletimin yanında olmaya ve çare üretmeye devam edeceğim.

Siyasi partilerin teşkilatları ve başkanları neredeler? Halkın feryadını ben duyuyorum da onlar niye duymuyorlar? ÇÖZÜM için mücadele etmeyenleri, bu halk kesin ÇÖZER. Halkın ahı vallaha aheste, aheste çıkar ve bu ahı alan asla iflah olmaz. Benden söylemesi. Ya bir yol bulun, ya bir yol gösterin, ya da yoldan çekilin. Millet hizmet bekliyor. İŞGAL ETTİĞİNİZ MAKAMLAR, BAHANE ÜRETME MAKAMI DEĞİL, ÇARE MAKAMIDIR. Bunu unuttuysanız hatırlatayım. Ben mağdur halkımın yanında olmazsam ve hakkını aramak için mücadele etmezsem, kimse bana hakkını helal etmesin. HAK ARAYIŞIM ESNASINDA DA KİMSE DARILIP, GÜCENMESİN lütfen… Ben siyaset yapmıyorum. Mazlumun ve mağdurun yanında durup, hakkını almasına çalışıyorum. Hayırlı haftalar…