Merhaba sevgili dostlarım…

Geçen hafta yazdığım “MUĞLA”DA NELER OLUYOR” başlıklı yazım, tahmin ettiğim gibi çok büyük ilgi gördü ve çok büyük ses getirdi…

Öyle ki; gazetemizin web sayfasındaki tıklanma sayısı, yerel gazetede yazan bir köşe yazarı için rekor sayılabilecek bir rakama, 10.000″lere ulaştı…

Sadece tıklanma sayısı olarak değil…

Gerek aldığım e-postalar, gerek özelden atılan mesajlar ve gerekse bizzat telefonla arayarak ya da yüz yüze tebrik-teşekkür eden siz değerli okurlarımıza şükranlarımı sunuyorum…

Sizlerin bu ilgisine layık olmak için daha çok çalışıp, daha çok araştırarak Muğla gündemini bundan sonra da köşeme taşımaya devam edeceğim…

Yukarıda da belirttiğim üzere yazıya Muğla”mızın dörtbir tarafından güzel tepkiler aldım…

Marmaris”in Hisarönü”nden, Bodrum”un Bitez”ine kadar hemen her yerden arayanlar oldu…

Bunlardan bir tanesi de yazıda belirttiğim Dalyan İztuzu Plajında yaşanan sorunlarla ilgili olarak beni arayan sevgili Ramazan Oruç kardeşimdi…

Ramazan Oruç, “İztuzu plajının işletmesini almak için açılan ihaleye katıldığını ve kazandığını, buna rağmen işletmenin kendisine verilmediğini” söyleyerek yazıda bundan bahsetmediğim için bana biraz da sitem etti…

Ben de kendisine yazımın ana temasının İztuzu ihalesi olmadığını ama kendisinin ihale ile oranın işletmesini aldığını bildiğimi, devam eden hukuk sürecinin en doğru kararla sonuçlanmasını ümit ettiğimi söyledim…

Umarım öyle de olur…

Bu arada özellikle Marmaris”ten arayan Turizm işletmecilerinin MUÇEV”in kıyıların işletmesi ile ilgili imzaladıkları protokolün süresi bitmesine rağmen yenilenmemesinden duydukları endişe ve bu süreçte kurulan TURMEPA şirketine olan tepkileri çok önemliydi…

Tabi, özellikle Dalaman halkının Göcek Tüneli”nin ücretli olmasına ve 2. tünelin bir türlü açılmamasına olan tepkisi de mutlaka dikkate alınması gereken bir düzeydeydi….

Bütün bunların yanında Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete”nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada farkında olmadan, tüneli yapan ve işleten firmanın yanında yer alır bir tavır sergilemesi bence son derece yanlış oldu…

Ardından geçtiğimiz haftasonu yapılan Ak Parti Muğla İl Danışma Meclisinde konuşan sayın Mete, durumdan duyduğu rahatsızlığı birkez daha dile getirirken, kendisinden sonra konuşan sayın Özyer ve sayın Öztürk de konuyu takip ettiklerini ve tünelin ücretsiz olması için var güçleri ile çalışacaklarını söylediler…

Bu arada bazı köşe yazarları da kinayeli bir tavırla Ak Parti”nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi MUTSO Başkanımız sayın Bülent Karakuş”un bu işleri rahatça halledebileceğini köşelerine taşımaları dikkat çekiciydi…

Sonuç olarak…

Göcek Tüneli ile ilgili protokol hangi hükümet döneminde imzalanmış olursa olsun devlette devamlılık esastır düsturu ile halen geçerliliğini korumaktadır ve evet 2032 yılına kadar da geçerlidir…

Ancak…

Eğer bu ilde siyaset yapıyorsanız ve iktidar partisinin yereldeki icra koltuklarında oturuyorsanız vatandaşı bezdiren bu büyük sorunu çözmek ya da en azından çözmek için çabalamak en önemli görevinizdir…

Ben sayın Karakuş, sayın Kadem, sayın Özyer ve sayın Öztürk”ün Valimiz sayın Amir Çiçek”i de yanlarına alarak Başkente gittiklerinde üstesinden gelemeyecekleri bir sorun olacağını sanmıyorum…

Hem bu ekibe MHP Milletvekili sayın Mehmet Erdoğan ile CHP Milletvekilleri sayın Süha Aldan, sayın Akın Üstündağ ve sayın Nurettin Demir de neden katılmasın ki…

Muğlalı, bu ilin en önemli temsilcileri olarak Göcek Tüneli sorununu çözmenizi bekliyor…

Gelelim TURMEPA”ya…

Hatırlarsanız Muğla kıyılarının işletmesine talip olan İstanbul merkezli bu şirket, bizim yazılarımızdan mıdır yoksa kamuoyunda oluşan tepkiden midir bilinmez geçtiğimiz perşembe günü bu isteğini aniden geri çekiverdi, tıpkı kuruluşu gibi gidişi de sessiz ve sakince oluverdi….

Allah Onların da işlerini rast getirsin….

Saygılarımla…..