Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamada, vergi borcu bulunan mükelleflerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, yapılandırılan borçların kredi kartı ödenebileceği ve peşin ödemelerde hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanacağına dikkat çekilerek, fırsattan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran’a kadar başvuru yapmaları istendi.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) ile bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanması, Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. Başvuruların; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden, bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla 30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerekmektedir.”