Geç de olsa güneş güzel yüzünü iyice gösterdi ve yaz sonunda geldi. E yaz geldiyse hem öğrencilere hem de çalışanlara tatil de geldi demektir. Okullar kapanır kapanmaz, sosyal medyada karnelerle birlikte en çok gördüğümüz mesaj allah ana babalara sabır versin.. Ne için? Okula gitmeyen çocukları için.. Şimdi bu mesajın neresinden bakarsan bak kötü. Evlat seninse , sen bu kadar muzdaripsen 9 ay boyunca öğretmen ve okul ahvali nasıl dayansın? Yüksek yüksek beklentiler koyup okul ekibinin önüne, olmayınca ortalığı ayağa kaldıran ekip bu grup olmalı..

Öbür yandan kişi gerçekten bu duygular içinde ise çocukların bu durumu hissetmeme ihtimali sıfır. Kendini evde fazlalıkmış gibi hissedebilir. Belki bu çok ağır oldu ama uğraşılması gereken bir varlık gibi görülen kişi böyle hisseder bence. Çünkü muhabbetler hep aynı.. Ay çocuğu evde tutamıyoruz, yaz okulu açılsa da versek..Ya da yatılı bi kursa verelim hem yaz dolsun hem de bişeyler öğrensin, diyenler var. Olsun tabii, hepsi güzel. Fakat asıl kastettiğim çocuğun ‘değer’ kısmında. Çocuk bu ya, öcü gibi muamele görenler var. Ben onları kastediyorum. Bir çok çocuğun yaz tatili hayaliyse önce istediği zaman yatıp kalkabilmek ve çokça ana babasıyla zaman geçirebilmek. Ki bence çok da haklılar. Şuna emin olabilirsiniz ki son dönemde yaşanan bir çok çocuk probleminin; özel öğrenme, konuşma geriliği, odaklanma sorunu ve hatta otistik belirtiler de bile yetersiz çocuk-anne, çocuk-ebeveyn ilişkisi yatmakta. Dünyanın en basit şeyi evladınla kuracağın ilişki olmalı bence. Çocuğa sen benim için değerlisin mesajı doğru şekillerde verilmeli. Parayla pulla olmuyor çoğu zaman da bu. Ayırdığımız vakitle ölçülüyor değer. 10 dakika ayırıp oynanılan bir oyun, denize gitmek için ayrılan bir gün, ya da kim bilir kucak kucağa oturulan 5 dakika. Ama temel mesaj çok net. Sen benim en kıymetlimsin. Evrende bu mesajı alabilenler ve alamayanlar arasında çok ciddi farklar var. En belirgini de değer gördüğüne ikna olmuş kişi sağlıklı ve mutlu iken, kendini değersiz hisseden çocuk veya kişi hastalıkların kapısını çoktan açmış kişilerdir. Ve hastalanmış bu insanların verdiği mesaj , acilen birileri benimle ilgilensindir.

Konuyu yaz tatilinden buralara getirdim. Söylemek istediğim şu, çocuklarınıza değer verdiğinizi harcadığınız paralarla değil ayırdığınız zamanla gösterebilirsiniz. Çocukların heybelerini, biriktirdikleri anılarla doldurabilirsiniz. Ve bu koca yaz tatili çok güzel bir fırsat. Birlikte paylaşılacak bir sürü gün var. İyi, sağlıklı ve mutlu bir insanın temelinin atılması biz ebeveynlerin elinde. Dolu dolu geçireceğiniz, bolca anı biriktireceğiniz bir yaz olsun.