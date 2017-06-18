Muğla’nın Bodrum ilçesinde sosyeteye uyuşturucu temin eden biri mühendis diğeri öğretmen olan 2 kişi uyuşturucularla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 21 gram kokain, 330 gram skunk, 97 gram Afgan esrarı, 16 kök Hint keneviri, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Bodrum’a tatile gelen zenginlere uyuşturucu sattığı tespit edilen makine mühendisi M.Ü.’nün üzerinde 10 paket satışa hazır kokain ele geçirdi. M.Ü, ile birlikte aynı araçta bulunan ve Bodrum’da özel bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Ç.A.’nın üzerinde de 20 adet kenevir tohumu çıktı.

M.Ü ve Ç.A.’nın birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise 10 paket satışa hazır kokain, ayrı bir poşette 17 gram kokain olmak üzere toplam 32 gram kokain, her biri 5 gramlık satışa hazır 11 paket ayrıca değişik kaplarda toplam 330 gram skunk, 97 gram Afgan esrarı tabir edilen preslenmiş esrar, 5 saksı içerisinde toplam 16 kök Hint keneviri, bir adet hassas tartı, uyuşturucu maddeleri öğütmek için kullanılan bir alet, uyuşturucu madde içmek için kullanılan demir düzenek, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan 184 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli M.Ü. ve Ç.A. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.