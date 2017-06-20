FETÖ soruşturmasında kardeşi tutuklanan Muğlalı bir iş adamından yardım etmek amacıyla 3 milyon dolar isteyen ve kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şebekenin üç üyesi Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarını fırsat bilen Ankara merkezli bir suç örgütü, Muğla’da FETÖ soruşturması kapsamında kardeşi tutuklanan bir iş adamını yardım etme bahanesi ile 3 milyon dolar dolandırmaya çalışan şebekenin üç üyesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Muğla’ya gelen ve kendilerine kamu kurumlarında etkin yerlerde, kilit mevkilerde çalışan (MİT, Başbakanlık, Emniyet) kamu personeli süsü vererek, FETÖ soruşturmalarında kardeşi tutuklanan bir iş adamına 3 milyon dolar karşılığında yardım etme sözü verdi. Şebekenin üç üyesi H.Y., S.K. ve Ç.Y. iş adamının şikayeti ve polise verdiği ifade sonucunda; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla, önceden seri numaraları alınmış 15 bin dolarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapılan H.Y., S.K. ve Ç.Y. emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiler.