CHP Ortaca İlçe Başkanlığından, yaklaşık 40 kişilik grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet’ yürüyüşüne katılmak üzere yola çıktı.

CHP ilçe binası önünde toplanan partililer, otobüsle Muğla’ya hareket etti. Grubun, Muğla İl Başkanlığında diğer ilçelerden gelen gruplar ile bir araya gelerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne katılmak için Bolu’ya hareket edeceği bildirildi.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, GÜNEYEGE’ye yaptığı açıklamada; Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başlattığı ‘adalet’ yürüyüşüne, Ortaca İlçe Başkanlığı olarak katkı vermek amacıyla yola çıktıklarını aktardı.

Adalet yürüyüşünün ülke için hayırlı olmasını dilediklerini vurgulayan Sertkaya, “Muğla’nın tüm ilçeleri birleşerek, yarın genel başkanımızın yürüyüşüne katılacağız. Muğla’nın desteğini götüreceğiz. Hayatın her alanında ki adaletsizlik ülkemizde büyük kırılmalara neden olmakta, AKP iktidarının parlamentodaki ezici üstünlüğünü maalesef iyi kullanamaması herkesi geriyor. İnşallah bu yürüyüşler, iktidarın kendisine çeki düzen vermesi için bir uyarı olur ve ülkemizi normalleştirmek adına adımlar atarlar” diye konuştu.