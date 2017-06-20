Ortaca İlçesinde, öğrenciler deniz dibi temizliği yaptı.

Türdü Gençlik Spor Kulübünce, Köyceğiz Kulak Mesire Alanında yapılan doğa ve bilim kampına katılan öğrenciler, Ortaca’nın Dalyan mahallesine bağlı İztuzu Sahilinde, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını inceledi.

Sahile gelen öğrenciler, deniz kaplumbağaları hakkında DEKAMER yetkililerinden bilgi aldı.

Caretta carettaların, denize atılan plastik poşetleri “denizanası” sanarak yutmaları nedeni ile boğularak öldüğünü öğrenen öğrenciler, İztuzu Sahilinde dip temizliği yaptı.

Başarılı bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Türdü Gençlik Spor Kulübü Başkanı Şaban Erdoğan, “öğrenciler, deniz kaplumbağalarının “denizanası” zannederek poşet yuttuklarını ve boğulduklarını öğrenince, deniz dibi temizliği yaptı. Poşet çıkardılar. Bu konuda duyarlılık göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska ise, naylon poşetleri “denizanası” zannederek yutmalarının, kaplumbağaların yaşamını tehdit eden büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

Türün korunması için gelecek nesillerin bilinçlendirilmesinin önemine değinen Kaska, öğrencilerin bu konuya duyarlılık göstermelerinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.