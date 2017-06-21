Rusya’nın başkenti Moskova’da, 16-18 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Festivali’ne katılan Bodrum Tanıtma Vakfı, festival süresince misafirlerini ağırladı.

Moskova’da yer alan Krasnaya Presnya parkında gerçekleşen, içinde sanat, kültür, turizm ve spor gibi alanlarda çeşitli etkinlikleri barındıran Türkiye Festivali’nde Bodrum, kurulan 2 çadırda tanıtım faaliyetlerini yürüttü.

Turizm destinasyonları, konaklama tesisleri ve tur operatörlerinin yer alarak tanıtımlarını yaptığı festivalde, Ege Bölgesi’nden de Bodrum ile Aydın Büyükşehir Belediyesi festivale katılarak bölgelerini tanıttılar.

Bodrum’a ayrılan 400 metrekarelik alanda konserlerin yanı sıra gençlere ve çocuklara yönelik aktiviteler düzenlendi. Yapılan tatil çekilişinde ise Bodrum Holiday Resort&Spa, İsis Otel, La Blanche Resort Otel, La Blanche Island, Tiana Beach Resort ve Bodrum Bitez Paloma Family Club tarafından 6 ziyaretçiye 1 hafta 2 kişilik her şey dahil tatil hediye edildi.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, tanıtım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Bodrum’u tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için birlik beraberlik ruhuyla hareket etmeliyiz. Özellikle otelcilerimizin bu tanıtım çalışmalarına daha çok ilgi göstermesi, çalışmalarda daha fazla yer alması gerekiyor. Çünkü Bodrum sadece bu festivalde adı geçen otellerden ibaret değil. Görüyorum ki neredeyse hep aynı isimlerle yola çıkmışız. Her seferinde bu yükü belli kişilerin üzerinde taşıması etik değil. Bu işin içinde olacaksak hep birlikte, tam bir birlik beraberlik içinde olmalıyız ki, Bodrum için çok daha verimli bir çalışma olsun. Yıllardan bu yana, gerek yapılan önemli görüşmelerle gerek ise düzenlenen fuarlara ya da festivallere katılımlarımızla Bodrum’u en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Türkiye Festivali’nde de Bodrum’u en iyi şekilde tanıttığımıza inanıyorum. Daha çok Rus turisti Bodrum sokaklarında görebilmek için bu yönde çalışmalarımız sürecek. Bodrum’da her yıl belli sayıda Rus turisti ağırlıyoruz hatta gerek çalışarak gerekse de aile kurarak yaşamlarını burada devam ettirdiğini bildiğimiz birçok Rus dostumuz ve tanıdıklarımız var. Soğuk bölgeden gelen Ruslar için çok güzel bir iklim kuşağına sahip olan Bodrum, hoşgörü sahibi halkı ve medeni çizgisiyle adeta bir cennet onlar için.” dedi.