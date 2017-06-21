Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerindeki ve mahallelerindeki hizmetlerinden memnun olan Seydikemer İlçesi Muhtarları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ilçelerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin ulaştığını söyleyen Seydikemer İlçesi muhtarları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için kurduğu Muhtarlar Masası hizmetinden de çok memnun olduklarını, istek ve taleplerinin anında dikkate alındığını ve kısa sürede kendilerine dönüş yapıldığını söylediler.

MUSKİ, yollar, mezarlık hizmetleri, tarımsal destekler gibi hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Seydikemer İlçesi Muhtarları ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e istek ve taleplerini de iletme fırsatı buldular. Büyükşehir Belediyesi’nin ayrım yapmadan mahalle mahalle hizmetleriyle kendilerine ulaştığını söyleyen muhtarlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e hizmetler için teşekkür ettiler.

“Muğla’da büyük bir aileyiz”

Muğla’da 13 ilçe belediyesi, 566 mahalle muhtarıyla büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önem ve aciliyet sırasına göre bütün aile fertlerinin istek ve taleplerini yerine getirdiklerini, daha yaşanır daha huzurlu bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş, doğal ve tarihi zenginlikleri ile eşsiz bir coğrafya. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçe belediyesi ve 566 mahalle muhtarımızla büyük bir aile olarak bu coğrafyada hizmet üretiyoruz. Seydikemer İlçemizde Büyükşehir yasası ile kurulan iki ilçemizden biri. Mahallelerimizde vatandaşlarımızla Büyükşehir Belediyesi arasındaki en önemli temsilci olan muhtarlarımızla Seydikemer İlçemize daha neler yapabilirizi konuşuyor ve önem ve aciliyet sırasına göre hizmetleri yerine getiriyoruz. Muhtarlarımız için kurduğumuz Muhtarlar Masası ile 7 gün 24 saat muhtarlarımız bizlere 444 48 01-8 numarasından ulaşabiliyor. Seydikemer ilçemize 3 yılda 32 Milyon yatırım yaptık. Sorumluluk alanımızdaki 332 kilometre yolun 200 kilometresinde asfalt, parke, bordür çalışması yapıldı. Seydikemer ilçemizde 282 mezarlık alanında bakım, onarım çalışmaları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 2017 yılında da ilçemize yaklaşık 30 Milyon TL yatırım yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak sevgi, hoşgörü ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.