Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, geçici görevle Safranbolu Kaymakamlığına atandı.

Ortaca Kaymakamlığından ayrılan Ürkmezer, yayınladığı mesajda “6 Temmuz 2015’ de başladığım Ortaca Kaymakamlığı görevimden Karabük Safranbolu Kaymakamlığına geçici görevle atanmam nedeniyle ayrılıyorum. Geçen iki yıl içerisinde Ortaca’ da bulunmaktan, Ortaca’ mıza ve çok kıymetli Ortaca halkına hizmet etmekten, sorunların çözümüne katkı sağlamaktan, istek ve önerilerin karşılanmasına emek ve mesai vermiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Bu vesile ile öncelikle bilgi, deneyim ve tecrübelerinden yararlandığım Sayın Valimize, ilimizin çok değerli Mülki İdari Amirlerine, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, birlikte mesai yaptığımız ilimizdeki ve ilçemizdeki kamu kurumlarının yöneticiliğini üstlenen birim müdürlerimize, özveri ve sorumluluk bilinci ile görevlerini sürdüren çalışma arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, özel sektör temsilcilerine, baş tacımız Gazilerimize, Şehit yakınlarımıza ve Ortaca halkına şahsıma gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli Ortaca’lı hemşerilerime ve mesai arkadaşlarıma veda ediyor, bundan sonraki çalışma ve özel hayatınızda başarı ve mutluluklarınızın artarak devamını diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah’a emanet olunuz’’ dedi.