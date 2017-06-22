Köyceğiz ilçesi Yangı Mahallesinde, Fethiye Muğla duble yolu üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 1 kişiye araç çarptı.

Edinilen bilgiye göre; Süleyman Karahan’ın kullandığı 48 K 9813 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdullah Araklı’ya (80) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile orta refüje fırlayan Araklı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından Araklı’nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Araç şoförü Süleyman Karahan ise Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlatıldı.