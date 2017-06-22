Ortaca Tenis Kulübü tarafından 10-13 yaş “Yaza Merhaba” tenis turnuvasının bu yıl 3’üncüsü yapıldı.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinden 30 sporcunun katıldığı 3 günlük turnuva sonucunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Turnuvaya katılan sporcuların ödüllerini, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Ortaca Belediye Spor Kulübü Başkanı ve meclis üyesi Süleyman Dağdelen ile Ortaca Tenis Kulübü Başkanı Yavuz Bozdaş takdim etti.

Turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan gurur duyduklarını aktaran Ortaca Tenis Kulübü Başkanı Yavuz Bozdaş, turnuva süresince herhangi olumsuzluk yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Turnuvaların sayısını arttırarak tenis sporunu bölgede daha geniş kitlelere yaymak istediklerini ifade eden Bozdaş, “çocuklar çok eğlendiler, sporcularımızda değişik kişilerle oynama şansı buldu. Ortaca’da tenis sporunun bir yerlere geldiğini görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor, umarım ilerleyen günlerde ilçedeki kort sayısını arttırabiliriz, bu konuda da bizlerden desteklerini esirgemeyen Ortaca Kaymakamına, Belediye Başkanına, Gençlik Hizmetleri il ve ilçe müdürlerine, Ortaca belediye Spor Kulübü Başkanına, kulübümüz sporcuları ve aileleri adına teşekkür ederim” dedi.