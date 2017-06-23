Bir önceki yazımın başlığı “N’OLACAK ŞİMDİ?” idi.

Asıl soruyu şimdi sormak gerek;

Ne olacak şimdi?

O “N’olacak şimdi?” başlıklı yazımın üstünden bir gün bile geçmeden, Arap ve Müslüman Katar’a yine Arap ve Müslüman ülkelerinden keskin bir tavır geldi.

Bu bir oyundur.

Dikkatli bakılırsa, bu oyunun emperyal bir oyun olduğu, hedefte şimdilik İran’ın bulunduğu hemen anlaşılır.

Bizim “farisi” dediğimiz Perslerin ülkesi İran’da, hem de İran parlamentosunda bir terör eylemi yaşandı.

Gelişen olayların gidişatına bakarsak, hedefte Türkiye’nin olduğunu göz ardı edebilir miyiz?

Dilerim öyle değildir ama Katar’a yapılan emperyalist uygulama karşısında biz Katar’dan yana tavır aldık.

İyi mi ettik kötü mü ettik bilemiyorum da bu sorunun yanıtını verebilecek bir politikacının neler söyleyebileceğini merak ediyorum.

Bu arada yine de biz mangalda kül bırakmama politikasından vazgeçmiyoruz.

İncirlik çelişkisinde kimseden ses soluk yok.

Hala “gidene güle güle” diyoruz ama sonunu hesaplayamıyoruz.

Bugün Almanya’da 3 milyonu aşkın yurttaşımız işçi olarak çalışıyor.

Bu durumu yok sayabilir miyiz?

Dünya ağası Amerika her konuda açık oynuyor.

Biz galiba bu açık oyunları anlamakta zorluk çekiyoruz.

Böyle giderse, bizim yıllardır dost ve müttefik olarak bildiğimiz Amerika ile aramız, şimdiye dek olmadığı kadar limonileşecek .

Tevizyon haberlerine, yayınlanan kıytırık programlara bakarsanız, ülke güllük gülistanlık.

Keşke öyle olsa.

Esefle belertmeliyim ki durum hiç de hoş değil.

Herkes kendine mukayyet olsun diyeceğim ama galiba boş bir temenni olacak.

Korkarım Allah layığımızı vermek üzere.

Ve dilerim yanılıyorumdur…