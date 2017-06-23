Merhaba sevgili dostlarım….

Malumunuz; son günlerde gündem sıcak…

Bu sıcaklık içerisinde bir “DENSİZLİK” tartışması almış başını gidiyor….

Soru şu…

Gazeteci eleştiri yaparsa bunun adı densizlik olur mu?

Cevap…

Kesinlikle HAYIR olmalıdır…

Peki nereden çıktı bu densizlik tartışması…

Geçtiğimiz günlerde benim de yazdığım, Muğla kıyılarımızı işletmeye talip olan İstanbul merkezli bir şirketin Yönetim Kurulunda AkParti İl Başkanı Kadem Mete ile aynı soyadı taşıyan birinin olması ve bunun basın tarafından dile getirilmesi ile başladı herşey….

Ardından Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan İl Danışma Meclisinde yazılanlara yanıt veren İl Başkanı Mete, konuşması sırasında “BAZI KENDİNİ BİLMEZ BASIN MENSUPLARI…” diye başlayan bir cümle kurunca olanlar oldu…

Değerli Basın Mensubu kardeşlerim…

O gün ben de uzun bir aradan sonra İl Danışma Meclisine katılmıştım ve konuşmayı başından sonuna kadar dinledim…

Ve ben, aynı konuyu kaleme almış bir köşe yazarı olarak, bu “DENSİZ” kelimesini hiç ama hiç üzerime alınmadım…

Çünkü sayın Kadem Mete”nin bu cümleyi kurmasına neden olan isimler üç aşağı beş yukarı hepimizin malumu, aslında sizler de bu isimlerin kimler olduğunu çok iyi biliyorsunuz…

Hatta o isimlerden birinin o gün İl Danışma Meclisinin yapıldığı Atatürk Kapalı Spor Salonuna alınmayarak kapıdan geri çevrildiğini de çok iyi biliyorsunuz…

Bunların içerisinde zaten gazeteci olmayıp sadece sosyal medya şarlatanlığı yapanların da bulunduğu herkesin malumu olduğuna göre, bu meseleyi çok fazla büyütmenin de kimseye bir faydası olacağını sanmıyorum….

Gelelim başlığımıza….

Son dönemde köşemizin çok ses getirmeye başladığını geçen hafta yazmıştım…

Nitekim geçtiğimiz hafta gelen onlarca telefon ve tebrik mesajı bunun açık göstergesi oldu benim için…

Sadece mesaj olarak değil bizzat yüz yüze teşekkür edenler de çoğunluktaydı…

Ama…

Geçtiğimiz gün ilk defa net bir eleştiri aldım…

Katıldığım bir iftar programı sonrası ayak üstü sohbet ettiğim bir parti büyüğümüz açıkça yazılarımdan memnun olmadığını söylüyordu…

Neden diye sorduğumda da, o sihirli cümleyi söyleyiverdi…

“ÇÜNKÜ, BİR AK PARTİ”Lİ GİBİ YAZMIYORSUN…”

Kendisine, bu kanaate nasıl vardığını sorduğumda ise 2 yazımdan rahatsız olduğunu söyledi…

1.si referandum sonrası İl Başkanı Kadem Mete”yi istifaya davet ettiğim yazı…

2.si ise iki hafta önce yazdığım Göcek Tünelinin bedava olması ile ilgili yazı…

Kendisine de uygun bir dille anlatmaya çalıştım, şimdi buradan birkez daha yazıyorum…

Muğla”da referandumda alınan sonuç içler acısı bir sonuçtur…

Hiçkimse AkParti”nin oyu zaten %30 demesin…

Hiç kimse “OYUMUZU KORUDUK” demesin…

Çünkü, liderinin adı Recep Tayyip Erdoğan olan bir partide ikincilik asla bir başarı değildir…

Oylarını korumak asla bir başarı değildir, malesef sadece alışkanlıktır…

Ve, bu söylemler, sadece ve sadece kendi seçmenini başarısızlığa alıştırmaktadır…

Birkez daha söylüyorum %30″u başarı olarak görüyorsanız lütfen oturduğunuz koltukları boşaltın ve açın Muğla”nın önünü…

Gelelim Göcek Tünelinin ücreti meselesine…

Bu mesele benim meselem değil Muğla”nın meselesidir…

Halkın isteklerini yerine getirmek siyasetçilerin boynunun borcudur…

Türkiye Cumhuriyeti bugün, hiç olmadığı kadar güçlü bir devlettir…

Tünelin ücretsiz olması için gereken tazminat ya da istimlak(kamulaştırma) bedeli ne kadar olursa olsun rahatça karşılanabilir….

Yerel siyasetçilerimize düşen görev ise bu işin peşini bırakmamaktır…

Sonuç alınır ya da alınmaz…

Bilmem anlatabildim mi?

Bütün bunlara ilaveten…

Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de, ben AkParti”li, hem de iyi bir AkParti”li siyasetçiyim…

Ancak; aynı zamanda iyi bir köşe yazarı olmaya çalışan bir Muğla sevdalısıyım…

İşte tam da bu yüzden…

İyi bir köşe yazarı gibi…

Sorumluluk sahibi bir köşe yazarı gibi yazmaya çalışıyorum….

Ve, sevgili Özcan Özgür, Nejat Altınsoy, İsmail Atasever abilerim şimdi sizleri daha iyi anlıyorum…

Saygılarımla….