Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen “Duman 1” operasyonunda birçok iş yeri basılarak bandrolsüz sigara, tütün ve çok sayıda sigara imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ilçede bulunan bir çok iş yerine baskın yapıldı.

Yasa dışı tütün satan, bandrolsüz sigara satışı yapan iş yerlerine ekipler tarafından operasyon düzenledi.

Yasadışı satışın gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesi için yapılan operasyonda çok sayıdan sigara, tütün, sigara sarma makinaları ve çok sayıda bandurolsüz sigara ele geçirildi.

20 iş yerine yapılan operasyon sonucunda 155 paket toplam 19 kilo 362 gram bandrolsüz paketli tütün, 708 paket halinde toplam 53 bin 309 adet tütün basılmış makaron, 5 adet tütün basma makinesi, 61 adet elektronik sigara, bin 34 adet elektronik sigara likiti, 123 adet elektronik sigara coili, 40 adet elektronik sigara kartuşu, 2 bin 59 paket yaprak sarma kağıdı, 316 paket halinde toplam 81 kilo 460 gram nargile tütünü, 61 adet kalem nargile, 62 paket halinde toplam 738 adet puro, 11 paket halinde toplam 570 gram pipo tütünü, 114 paket sigara filtresi, 173 kilo açık sarmalık kıyılmış tütün, Sigara paketlemede kullanılan 100 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Yapılan baskın sonucunda bazı iş yerlerinin rustatı bile olmadığı tespit edildi.