Dost sohbetlerinde sıkça duyduğum ve beni en çok üzen, yaralayan, inciten söz “ bizim Dalamanda bir şey olmaz “ safsatası. Bu sözleri söyleyenler, Dalamanın mazisini bilmeyen ve küçük bir yerleşim biriminden, ilçe olmaya yükselişinin mücadelesinden haberdar olmayanlardır. Dalaman küçük bir beldeyken bile, o zamanın Türkiye’sinde, birçok vilayette olmayan yatırımları, bu küçücük beldede gerçekleştirilmesine ortam hazırlayabilmiştir. Şu an isimleri pek anılmayan Dalamanın akil adamları ve siyasileri, özverili bir şekilde çalışıp, birlik ve beraberlikle ilçe olma yolunun taşlarını sabırla döşemişlerdi. Dalaman küçücük bir belde olmasına rağmen, o dönemlerde bile kendisinden çok ama çok fazla büyük isme sahipti.

Bu büyük başarının sırrı DALAMAN SEVDASI diye kısaca izah edilebilir.

Şimdi ardı, ardına başarısızlıkların gelmesi, insanlara “ Dalamanda bir şey olmaz “ lafını söyleyecek hale getirilmesinin nedeni ise YOZLAŞMA ve Dalaman sevdasının yerini, ŞAHSİ ÇIKARLARIN almasıdır. Bir zamanlar her şeyini Dalamanın gelişmesi adına feda edecek insanlar varken, şimdi onların yerine Dalamanın sineğinden bile yağ çıkarmayı düşünenlerin çoğalıp, toplumda ön plana çıkmasıdır.

Dalaman için gerçeği ile YÜZLEŞME ZAMANI geldi.

Çıkarcılardan, eyyamcılardan, sülalecilik yapandan, hemşericilik yapanlardan, para var – çare var diye ortada dolaşanlardan, Dalamanı ve Dalamanlıyı küçük görenlerden, halka bizim Dalamandan bir şey olmaz diye umutsuzluk aşılayanlardan bir an önce kurtulunması gerekiyor. Partilerin hepsi için söylüyorum, küçük olsun bizim olsun anlayışından kurtulup, yetenekli insanların, siyasette aktif hizmet için görev alabilmelerinin önünün açılması lazım. Adamımızdır. Belediye başkanı yaparsak SÖZÜMÜZÜ DİNLER, bizim çocuğumuzdur, falancayı aday gösterelim yerine artık, BİZE SÖZÜNÜ DİNLETECEK ve BİZİ PEŞİNDEN SÜRÜKLEYİP, ZİRVEYE ULAŞTIRACAK KİŞİLERERİ aday yapmanın zamanı geldi de geçiyor bile…

Bu söylediklerimin olabilmesi için, Dalamanda herkesin eteğinde ki taşı bir dökmesi gerekiyor. Konuşulmadık ve söylenmedik tek bir laf bile kalmayacak. Herkes içindekini sakınmadan, saklamadan kendine dert edindiği ne varsa söyleyecek. Dalamanlıların içinde dert olarak, büyük bir birikmişlik var. Bu konuşularak, herkes rahatlatılacak. Sonrasında da helalleşilip, küskünlükler, dargınlıklar ve alınganlıklar giderilip, tüm yaralar sarılıp, tımar edilecek.

“ Evin derlenip, toparlanması için dağınık olması lazım.”

Bizim ev çok dağınık hale geldiyse, dağınıklığın giderilmesi ZAMANI GELMİŞTİR.

Partizanlığı bir kenara bırakıp, Dalaman sevdası ile ve çocuklarımıza güzel bir Dalaman bırakma adına, menfaatçilere, çıkar çetelerine, siyaset ağalığına soyunanlara, kafası ve ruhu boş olmasına rağmen, Dalamanda en önde söz sahibi olacağım diye, bin bir türlü ayak oyunları içinde olanlara, kim iktidar olursa, hemen onun baş kösesinde oturmayı adet haline getirenlere ve bunlar gibi bir çok örneğe SAVAŞ AÇMALIYIZ ve AÇACAĞIZ. BAŞKA BİR YOL YOK…

Susturulanlardan ve susanlardan olmayacağız. Dalaman bizim. Hepimizin. Dalaman halkı isterse, Dalaman layık olduğu zirveye taşınır. Mühim olan bunu YÜREKTEN İSTEMEK ve GEREĞİNİ YAPMAK…

Güzel, huzurlu ve mutlu sabahlara uyanmak dileğiyle hayırlı haftalar…