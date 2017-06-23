Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bodrum’da 1 tanesi deniz manzaralı, iş merkezlerine yakın ve ana yol kenarı olmak üzere 3 değerli arsayı satışa çıkardı.

20 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak olan ihalelerde 116 milyon değerinde 3 arazi satışa çıkarılacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bodrum’un gözde koylarına hakim Ortakent-Yahşi Mahallesi Bağla Koyu manzaralı 1 arsa ile Konacık Mahallesi sınırında yola sıfır konut ve ticari imarlı 2 arsa olmak üzere, 3 altın değerindeki arsayı satışa çıkardı.

Satış ile ilgili 1 arsa konut amaçlı satışa sunulurken, cadde üstünde bulunan iki arsanın ise konut ve ticaret alanı olarak satılması dikkat çekiyor.

Özellikle Konacık Mahallesi sınırlarına giren yeni Ticaret Odası binasının yan tarafına denk gelen ve 49 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkarılan 1918 parselde 17 bin 905 metrekare olan konut + ticari imarlı arsa Bodrum’un yeni buluşma yeri olabilecek ve bir AVM yapılabilecek özelliğe sahip.

Hemen az ilerisinde bulunan ve yeni yapılan devlet hastanesine komşu yola cepheli ve 11 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkarılan 168 ada 3 parselde bulunan 4 bin 154 metrekare olan konut, ticari imarlı arsa da yine yatırımcıların gözdesi olacak.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Bağla Koyu’na hakim denize 250 metre mesafede ve 55 milyon TL bedelle satışa çıkarılan 219 ada 9 parselde bulunan 64 bin 135 metrekare metre konut, turizm imarlı arsa yatırımcısını bekliyor.

Konut, turizm ve konut, ticari imarlı satışa çıkarılan 3 adet arsanın yapılacak ihalelerinde öngörülen bedellerin ne kadar üst rakamlara ulaşacağı merak konusu.

Hazine tarafından yapılan satışlarda, Hazine’ye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte birinin peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebildiği bilinmektedir.

Hazine’ye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden beş yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır. İhalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi http://www.milliemlak.gov.tr/Sayfalar/ilanlar/satis.aspx web sitesinde yayınlandı. Ayrıca, vatandaşların konuyla ilgili olarak Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alabileceği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan ve daha öncede ihaleye çıkarılmış olan Campanella Bar olarak da bilinen binanın da yeniden ihale çıkarılacağı edinilen bilgiler arasında.