Ortaca Altınordu Futbol Okulu, Türk futboluna geleceğin yıldızlarını kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5-13 yaş gurubu 52 sporcunun yer aldığı okul, 3 Temmuz’da Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi halı sahasında antrenmanlarına başlayacak.

Sporcuların yıl boyunca haftanın 3 günü yapacakları antrenmanlar ile çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Ortaca Altınordu Futbol Okulu sorumlu antrenörü Nevzat Sönmez, sistem değişikliği yaptıklarını ve okulun malzemelerini yenilediklerini söyledi.

Tecrübeli isimler ile bölge gençlerine eğitim vereceklerine değinen Sönmez; “12 yıl çeşitli kulüplerde futbol oynamış Çözüm Koleji beden eğitimi öğretmeni Özkan Can Ayhan ve 16 yıllık kalecilik tecrübesi olan, bir dönem Ortaca Belediyespor’un da kalesini korumuş, Çözüm Temel Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mustafa Mermi ile bilgimizi ve tecrübemizi genç kardeşlerimize aktaracağız” diye konuştu.

Ortaca Altınordu Futbol Okulu ile geçtiğimiz yıllarda, Dünya’nın en önemli U10 turnuvası olan Champions Trophy’nin ön elemelerine katıldıklarını ve son 16’da elendiklerini hatırlatan antrenör Nevzat Sönmez, bölge gençlerinin uluslararası turnuva heyecanı yaşadıklarını kaydetti.

Katıldıkları turnuvalarda Beşiktaş, Göztepe, Gaziantepspor ve Genclerbirligi gibi profesyonel takımların elit takımlarıyla rakip olduklarını ve 1 yılda toplam 8 kez Altınordu’nun turnuvalarına katıldıklarını anlatan Sönmez, “2016 Kasım ayında Kuşadası Atatürk Cup’a U12 ve U10 takımlarımızla katıldık. Çeşitli ilçe kulüpleri ve futbol okullarıyla 20’ye yakın müsabaka oynadık. Çocuklarımız 1 yılda toplam 72 müsabaka oynadı” şeklinde konuştu.

– 6 sporcu Güney Ege karmasında

Ortaca Altınordu Futbol Okulu’nda kayıtlı çocukların resmi müsabakalarda yer alabilmesi için kendi kulüplerini kurma girişiminde bulunduklarını ifade eden Sönmez; “İnşallah, Eylül ayından itibaren resmi liglerde de yer alacağız. 6 sporcumuz Altınordu Güney Ege karmasına seçildi ve scout ekipleri tarafından her turnuva gelişimleri takip ediliyor” dedi.

Amaçlarının, Ortaca ve Dalaman’daki futbol sevdalısı, hevesli çocukları bir araya getirerek daha da başarılı olmalarına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan antrenör Sönmez şunları kaydetti; “Her yaş grubuna uygun bilimsel ve doğru antrenman programları hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Altınordu merkezinden de antrenman desteği alıyoruz. Şu da unutulmamalı ki Altınordu, Türkiye’nin altyapıya önem veren en önemli kulübü. Bu kulübe hizmet ettiğimiz için çok gururlu ve onurluyuz. Bu oluşuma dahil olmak isteyen tüm veli ve sporcularımızı futbol okulumuza bekliyoruz.”