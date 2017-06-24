Milyon dolarlık yatı “AVIVA “ ile Bodrum ve Yunan adalarını gezdikten sonra Marmaris koylarına demirleyen İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’un patronu ve aynı zamanda ülkenin beşinci zengini olarak bilinen Joe Lewis, Marmaris’ten kopamadı.

Körfeze demirleyen yat gün boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İngiltere’nin en zengin beşinci kişisi olan 77 yaşındaki milyarder Lewis, mega yatı Avıva ile Ege turuna devam ediyor.

2 hafta önce Marmaris-Hisarönü körfezindeki Soğucak koyuna demirleyen yatta kızı ve torunları ile mavi turun keyfini çıkaran ünlü İngiliz işadamı Marmaris koylarına hayran kaldı.

Öğle saatlerinde Marmaris körfezine giriş yapan yat kıyıdan 200 metre açığa demirledi.

Gün boyu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yatta, Joe Lewis veya yakınlarının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi edinilemedi.,

Lüks yatın ilçede ne kadar kalacağı hakkında ise bilgi verilmedi.