Marmaris ilçesinde bir kafede yaşanan köpek tartışmasında işletme sahibi kendisini cep telefonu ile kayda alan bir kadına saldırdı. Olayda 2 parmağı çatlayan kadın ve işletme sahibi karakolluk oldu.

İddiaya göre, Marmaris’te yeminli tercümanlık yapan Y.Y (38), çarşıda bir kafenin önünden geçerken işletme sahiplerinin mekanın önüne idrarını yapan bir köpeğe pet şişe fırlattığını görüp tepki gösterdi.

Kafe işletmecisi ile tartışmaya başlayan kadın o anları cep telefonu kamerasına çekip sosyal medyada paylaşacağını söyledi.

Kadının telefonla kayıt almasına öfkelenen iş yeri sahibi, ”Kapıma işeyen köpeğin boynunu kırar atarım” paylaş diyerek cevap verdi.

Tartışmayı devam ettiren Y.Y, adama bir daha söyler misiniz diye karşılık verince çılgına dönen işletme sahibi küfürlü sözlerle kadına saldırdı.

Elinden yaralanan Y.Y’ın hastanede yapılan kontrolünde iki parmağının çatlak olduğu tespit edildi.

Y.Y tedavisinin ardından karakola giderek işletme sahibinden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.