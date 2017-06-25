Köyceğiz ilçesinde, askerden dağıtım iznine gelen Şevket Can Ölmez (23) trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki acemi birliğinde gerçekleşen yemin törenin ardından izne gelen Şevket Can Ölmez, arkadaşları ile birlikte Ekincik Sahiline gitti.
Ekincik Sahilinden dönüşte Ölmez’in yönetimindeki 48 K 6017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Şarampole devrilen araçtan dışarı savrulan Ölmez, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin Kanat (28) ve İbrahim Yalçın (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk etti.
Yaralıların, durumunun iyi olduğu ve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ölmez’in cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.