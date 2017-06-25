Ortaca ilçesinde, denize giren bir kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre; Yılmaz Güney (26) eşi ile birlikte Sarıgerme Mahallesindeki sahilde denize girdi.

Bir süre sonra Güney’in çırpındığını gören çevredekiler yardım istedi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Güney, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güney’in cenazesi, Ortaca Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güney’in bir süre önce çalışmak için gelerek, Dalaman’a yerleştiği öğrenildi.