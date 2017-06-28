Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin birçok ilinden araçları ile Muğla’ya gelen tatilcilerin dönüşleri devam ediyor.

Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman gibi turistik ilçelerde Ramazan Bayramı tatilini geçiren ve tatillerini uzatmayan vatandaşların geri dönüşleri devam ederken, gece boyunca trafik akışının devam etmesi bekleniyor.

600 bin araç giriş yaptı

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili süresinde sadece Bodrum’a 250 bin aracın giriş yaptığı açıklanırken, Muğla geneline il dışından yaklaşık 600 bin aracın giriş yaptığı tahmin ediliyor. Bu rakamlara otobüsler ve kamyonların dahil olmadığı öğrenildi.

3 günde 3 milyon yerli turist

Ramazan Bayramı süresince tatilini Muğla’da geçiren yerli turist sayısının ise özel araçlar, otobüs ve uçaklar ile birlikte gelenlerle 3-3,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı tatilinde de Muğla’yı 3,5-4 milyon yerli turist ziyaret etmişti.