Telefon dolandırıcıları Muğla valisi Amir Çiçek’in görev değişikliğini ranta çevirme girişimlerinin olduğu ortaya çıktı.

Muğla valiliğinden yapılan açıklamada, “Son zamanlarda Sayın Valinin görev değişikliği öne sürülerek bazı otel yöneticileri ile işadamları para toplamak amacıyla aranmıştır. Verilen hesap numarasına para aktarılmasını isteyen şahıslar ile Muğla Valisi ve Muğla Valiliği’nin hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür telefon aramalarına itibar etmemesi ve durumu gecikmeksizin Valiliğimiz, güvenlik birimleri veya adli makamlara bildirmesi önemle kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.