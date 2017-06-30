Manisa Alaşehir’de yaşanan asker zehirlenmelerinin ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görevli askerler de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

Marmaris Aksaz’da son 3 günde 98 askerin karın ağrısı, kusma ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan askerlerden 84’ünün ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Manisa’da peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından Aksaz’da da askerlerin rahatsızlanmasıyla, yine gıda zehirlenmesi akla geldi.

Aksaz Deniz Üssü’nün, Manisa’daki birlikte olduğu gibi dışarıdan yemek alımı yapmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, son 3 gündür Aksaz’da görev yapan askerlerden 98’i kusma ve baş dönmesi gibi şikayetlerle hastaneye getirildi.

Hastaneye kaldırılan 98 askerden 3’ünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Askerlerin durumlarının ağır olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Askerlerin rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örnekleri alındığı öğrenildi.