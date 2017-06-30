Son Valiler Kararnamesi ile Muğla’ya atanan Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Muğla’daki görevine başladı.

Vali Civelek, Muğla’da görev yapan ikinci kadın vali olarak tarihe geçti. 3 yıldır Muğla’da görev yapan Vali Amir Çiçek, Esengül Civelek’e makamında görevi teslim etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Zeybek kıyafeti giymiş iki çocuk tarafından çiçek verilen Vali Civelek’i Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Vali Civelek’i Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ve Dernek üyeleri yöresel Yörük Türkmen kıyafetleri ile karşılarken, Vali Civelek’e poşu taktılar. Tören mangasını selamlayan Vali Civelek’i valilik giriş kapısında Merkez Valiliğine atanan Amir Çiçek karşıladı.

Muğla’nın yeni Valisi Esengül Civelek makamda yaptığı açıklamada, Muğla’da göreve başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Bakanlar Kurulu üyesi tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bayrağı daha ileriye taşımak, her yönden, her açıdan, gelişmeyi ve ilerlemeye açık marka kent Muğla’nın daha da gelişmesini sağlamak, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıldönümünde, 2023 yılında ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşma sürecinde Muğla’dan yerel katkı sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, özel sektör, yazılı ve görsel medya ile birlikte iş birliği, güç birliği, el birliği ve gönül birliği içerisinde çalışacağım. Muğla’ya hizmette, vatandaşlarımıza makam kapımız da, gönül kapımız da sonuna kadar açık. Rabbim beni utandırmasın, mahcup etmesin. Aziz Muğlalılara saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.

Vali Civelek, konuşmasının ardından Muğla’da göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra görevi devraldığı Vali Amir Çiçek’i aracına kadar eşlik ederek yolcu etti.