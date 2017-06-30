Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla, sahte para çetesi yakalandı.

Bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, sahte paralarla birlikte ele geçirildi.

Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından son günlerde ilçede artan sahte para şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Öncelikle ilçedeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, ilk olarak şahısların eşgallerini belirledi.

Bir hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan KOM ekipleri, içerisinde şüphelilerin bulunduğu aracı, Üçyol Mevkii’nde durdurmaya çalıştı.

Uygulama noktasındaki ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya devam etti.

Polis, havaya ateş açınca paniğe kapılan sürücü, başka bir araca çarptı ve direksiyon hakimiyeti kaybederek kaldırıma çıktı.

Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, aracın içindeki 2 bayan da gözaltına alındı.

10 yıllık infazını yaktı

Araç sürücüsü M.Y.’nin daha önceden cinayet ve gasp suçu başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası olduğu ve arandığı öğrenilirken, ellerindeki sahte paralarla alışveriş yaparak Bodrum ve Milas’ta birçok iş yerini dolandıran Ç.A. ve D.K. adlı bayanlar da gözaltına alındı.

Paranın sahte olduğunu anlamak kolay olmadı

Milas ilçe merkezindeki birçok iş yerinden alışveriş yaparak ellerindeki sahte 200 lirayı verip para üstünü alarak ayrılan iki bayanın, kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülere göre, bir iş yeri çalışanı, paradan şüphelenip, sahte parayı tespit eden kalemle kontrol ettikleri, ancak iş yeri çalışanı paranın sahte olduğunu tespit edemediği görülürken, daha sonra paranın bankaya götürülerek sahte olduğu anlaşıldığı öğrenildi.

Araçta detaylı arama

Şüphelilerle birlikte polis merkezine getirilen araçta, savcılıktan alınan iznin arkasından detaylı bir arama yapıldı.

Aracın bagajı, motor kısmı ve içinde yapılan aramada, 24 adet sahte 200’lük ele geçirilirken, daha önce yapılan bir alışverişin ardından para üstü olarak alındığı tahmin edilen 195 lira da ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.