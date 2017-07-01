Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan Avustralyalı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, oturma izni aldıktan sonra Marmaris Tepe Mahallesi 34. Sokaktaki evinde yalnız yaşamaya başlayan Avustralya vatandaşı Hıllıer Ronald George’nin (81) komşuları, daireden kötü kokular geldiğin fark edip polise haber verdi. Eve gelen polis kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde yaşlı adamın salonda cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğin belirledi.

Yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Polis, Avustralyalı Ronald George’nin yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan ölmüş olabileceği üzerinde duruyor. George’nin cansız bedeni polis ve savcı işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.