Kuveyt’ten, Bodrum’a gelen Arap turistler Milas-Bodrum havalimanında kırmızı güllerle karşılandı. Kuveyt’ten, ilk kez gelen uçak su tankıyla ıslatıldı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndan, Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen Arap turist kafilesi kırmızı güllerle karşılandı. 169 yolcusu bulunan uçak ise ilk kez Milas – Bodrum havalimanına iniş yaptığı için su kemerinin altından geçerek ıslatıldı. Türk Hava Yolları tarafından Kuveyt’ten Bodrum’a ilk uçuş gerçekleşti. Uçaktan inene turistleri, TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, THY Milas Bodrum Havalimanı İstasyon Müdürü Turan Yardımcı ve THY’nin Yer Hizmetleri Firması TGS’nin İstasyon Müdürü Cihan Erdinç karşıladı. Uçuş ekibine ise TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu tarafından bir buket çiçek verdi. uçuş ekibi ve törene katılan yetkililer, Bodrum-Kuveyt rotalı pastayı kesti.

THY Milas Bodrum Havalimanı İstasyon Müdürü Turan Yardımcı, Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Türk Hava Yolları yolcularımıza en uygun alternatifleri sunduklarını belirterek “Kuveyt’den Milas Bodrum Havalimanı’na düzenlenmiş olan ilk tarifeli seferimiz olacak bu bağlamda. Uzun yıllardır direk tarifeli sefer gerçekleştirmiyorduk. Milas Bodrum havalimanına Kuveyt’ten gerçekleştirilen ilk sefer olması da ayrı bir güzellik oldu. İnşallah zaman içerisinde de arzu ettiğimiz doluluk oranları ile güzel seferleri icra edeceğiz” dedi

Kuveyt’e balık ihracatı başladı

Yardımcı, ilk seferlerinde 1 buçuk ton balık ihracatı olduğunu da ifade ederek “İlk seferimiz ile beraber ciddi bir balık taşımacılığımız da söz konusu oldu. Bölgemizin en önemli ticari unsurlarından birisi olan balık taşımacılığı da aynı seferler ile gerçekleştirmiş olmanın ve bölgemizde de bu bağlamda katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bölgemiz lokomotif ürünlerinden olan balık ihracatına da bu bağlamda destek vermiş olduk. Şu an ilk seferde yaklaşık bir buçuk ton civarı bir sevkiyat söz konusu oldu. İleriki günlerde uçağımızın kapasitesine göre uçak tiplerinin büyümesine ve değişikliğine göre muhtemelen bunda da bir artış söz konusu olacaktır ifadelerini kullandı.