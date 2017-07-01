15’incisi düzenlenen Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşü başladı.

Dalaman Belediyesi önünden Cumhuriyet meydanına festival kortej yürüyüşünün ardından, Dalaman Belediyesi Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Yöresel kıyafetleri ile korteje katılan Yörük dernekleri renkli görüntüler oluşturdu.

Yayla yürüyüşünün bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağladığına değinen Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, “Dedelerimizden gelen bu geleneği yaşatmakla birlikte Yörüklüğün kültürel varlığını bir yere oturtmak, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Yörük kültürünün ülkeye ve Cumhuriyete verdiği katkıyı bu şekilde anlayacağımıza inanıyorum. Türk kültürüne en büyük katkıyı Yörüklerin verdiğini düşünüyorum, Yörük çocuğu olarak bu kültüre sahip çıkmak boynumuzun borcu” dedi.

“Atalarımızın geçtiği yollardan geçmek, içtiği sulardan içmek istiyoruz”

Deve ve atlar ile temsili Yörük yürüyüşü yaptıklarını belirten Dalaman Yörük Obaları Derneği Başkanı Kadriye Efe ise şunları kaydetti:

“Türkiye’nin her yerinden Yörük dernekleri katıldı. Muğla’da 6 faaliyette olan dernek var. Her zaman bir birimize katkıda bulunuyoruz. Etkinlikler Göcek ve Çöğmen’de devam edecek. Sipsi yarışması ile sonlandıracağız. Geleneğimizi, örf ve adetlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Atalarımızın geçtiği yollardan geçmek, içtiği sulardan içmek istiyoruz.”

Yörük yaren gecesinin ardından çeşitli etkinliklere sahne olacak yürüyüş 6 Temmuz’da altın sipsi yarışmasıyla Salabağ yaylasında sona erecek.