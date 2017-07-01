Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın yıl dönümü Ortaca ilçesinde çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Etkinlik, İskele Meydanında; Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı.

Dalyan Kanalında file içine top toplama, simitle 50 metre, kano, deniz yatağı ile 50 metre, sandal, döner direk, yüzme ve yağlı direk yarışları yapıldı. Yağlı direk yarışını Hilmi Can Tufan kazandı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik tarafından deniz şehitleri anısına Dalyan Kanalı’na çelenk bırakıldı.

Kabotaj Kanunu’nun 1926’da çıkarıldığını söyleyen Başkan Karaçelik, GÜNEYEGE’ye yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet tarihinin en büyük kazanımlarından biridir bu kanun, çünkü o güne kadar kapitülasyonlar ile yolcu ve yük taşıma yabancılara verilmişti. Bu kanun ile yük ve yolcu taşımacılığı Türk şirketlere verildi. Bu anlamda, kapitülasyonlar ile verilen haklar geri alınmıştır. Ancak 8 bin 500 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olan ülkemizde denizcilik önemsenmemiştir. Umarım bu tür bayramlar deniz taşımacılığının önemini bize öğretsin ve Türkiye deniz taşımacılığında doğanın verdiği avantajları kullanabilsin. Bu duygular ile denizcilik bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Etkinlikte, Dalyan kanalında her Perşembe çevre temizliği yapan Dalyanlı grubuna Başkan Karaçelik tarafından plaket takdim edildi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği yarışmaların sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.