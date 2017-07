Ortaca ilçesinde Pir Sultan Abdal Derneği öncülüğündeki sivil toplum örgütleri Sivas katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinin yakılması sonucu hayatını kaybedenler, Ortaca tören alanında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Pir Sultan Abdal Derneği Ortaca Şubesi Başkanı Hüseyin Öksüzoğlu tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Madımak katliamının 24’üncü yılında türkülerimizi söyleyemeye, semahlarımızı dönmeye devam ediyoruz. O günden beri sürdürdüğümüz mücadeleye, aynı kararlılıkla kaybettiğimiz canlarımızı anmaya devam ediyoruz ve hak, adalet, hakikat arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizleri katleden karanlığına inat 24’üncü yılında da madımak otelinin utanç müzesine dönüştürülmesi talebimizi yine tüm kararlılığımızla haykıracağız. O kara günde 33 canımızı bizden alanlar, bugünde aynı karanlık zihniyet ile sokak ortasında gençlerimizi katlediyorlar. Gazi’de, Nevroz alanında, evlerimizde pırıl pırıl gençlerimizi hedef alarak bizlerden kopartıyorlar. O kara günde canlarımızı bizden alanlar, bugün Dilek Doğan’ın katillerine, Berkin’in, Ethem’in, Uğur Kurt’un katillerine ödül gibi cezalar veriyorlar. İnancımızın varlığını kabul etmeyenler, bugün de gerici eğitim sistemleri ve “Zorunlu Din Dersleri” zulmü ile gençlerimizi asimile etmeye devam ediyorlar. Bugün içinde bulunduğumuz karanlık günler, o gün onları bizden alanların eseridir. O gün Pirimiz Pir Sultan Abdal’ın heykelini yerlerde sürükleyenler bugün KHK ve OHAL zulmü ile kamu emekçilerini işlerinden ediyorlar. KHK ve OHAL’e karşı direnenleri ise tutuklayıp ölüme terk ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişimini bahane eden hükümet ve saray ittifakı adeta darbeden menfaat sağlarcasına OHAL ve KHK rejimini getirmiş ve ardından sonucu hala tartışmalı olan referandum ile kazandığımız bütün haklarımız birer birer elimizden alınmaya başlanmıştır. Milletvekilleri, parti başkanları, belediye başkanları, gazeteciler, dernek yöneticileri başta olmak üzere on binlerce insan kapatılarak muhalif basın ve kurumlar susturulmaya çalışılmıştır. KHK’lar ile yüz binin üzerinde kamu emekçisi yine sorgusuz sualsiz bir biçimde ihraç edilmiş ve açlığa mahkum edilmişlerdir. Bu adaletsizliğe bir an önce son verilmelidir. Adalet istiyoruz. Sivas için ve herkes için adalet istiyoruz. Haksız ve hukuksuz bir biçimde işinden edilen ve buna karşı bir mücadele geliştirip açlık grevine başlayan ve ölüm sınırına geldikleri halde cezaevine atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça şahsında KHK mağduru bütün kamu emekçileri için adalet istiyoruz. Haksızlığa uğramış kim varsa ayrımsız hepsi için adalet istiyoruz. İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın, hiç kimse inancından, kültüründen dolayı ayrımcılığa tabi tutulmasın, kadınlar öldürülmesin, çocuklarımız taciz edilmesin istiyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan tek adam rejimine karşı, laik, demokratik bir ülke özlemimizi haykırmak için meydanlarda olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Unutmuyoruz ve asla unutturamayacaklar. Bizlerden aldığınız tüm canlarımızı anmaya devam edeceğiz. Her katliamın bir biri ile bağlantılı olduğunu görerek, 2 Temmuz 1993’te Madımak otelinde yaşadığımız katliamın aydınlatılmamasından kaynaklı geziyi, suruç’u, 10 ekimi, taksim’i, antep’i, reina’yı yaşadığımızı biliyoruz. Ve diyoruz ki hak ve hakikat, adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Katliamlar aydınlatılana kadar mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. ‘Katliamlarınıza, karanlığınıza boyun eğmeyeceğiz’ diyerek, gezi’den hayır’a giden birlikteliğimizden aldığımız güçle madımak oteli utanç müzesi olana kadar mücadelemizde aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. ‘madımak oteli utanç müzesi olacak’ demek için ‘Sivas’ın ışığı sönmeyecek’ demek için, tekçi anlayışa hayır demek için, eşit yurttaşlık hakkı, barış, demokrasi, özgürlük, laiklik ve adalet talebimizi haykırmak için buradayız, alanlardayız olmaya da devam edeceğiz.”