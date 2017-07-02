Köyceğiz ilçesinde, otomobilin arkasına boğazından iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosunu çeken ve aracı durdurup olayı ihbar eden kişi, sosyal medya üzerinden hakarete uğradığını açıkladı.

Ortaca’da Hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverlerin, Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik öngören düzenlemeyi protesto etmek amacıyla yaptığı eyleme destek veren tiyatro sanatçısı Alparslan Mehmet Bıyık, Köyceğiz’de yaşanan olay anını GÜNEYEGE’ye anlattı.

Videonun yayınlanmasının ardından, sosyal medyadan çok fazla insanın kendisine hakaret ettiğini dile getiren Bıyık, “Sosyal medyada birçok kişi bana küfür etti. ‘neden adamı dövmedin’ diye hakaret ettiler. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum ki, eğer o yaşlı amcaya şiddet uygulasaydım, ondan bir farkım kalmazdı. Yanlışa yanlışla müdahale etmemeliyiz. Bu konuda insanların daha duyarlı olmasını ve her şeyi yasalar ile çözmesini rica ediyorum” diye konuştu.

Olay anını anlatan Bıyık, ülkede yaşanan kadına şiddet olaylarından dolayı bir kadını bağladıklarını düşündüğünü ve şok olduğunu kaydetti.

Bıyık, “bir köpeği neden cezalandırmak istesin ki birisi, yaklaşınca köpek olduğunu fark ettim. Yuvarlak çaydan dönerken olayla karşılaştık, arabayı hemen durdurduk. Köpeği almak istedik. Bir tanıdık vasıtası ile Türkan hanıma ulaştık, çok kısa sürede geldiler. Türkan hanım olmasa köpeği almamız mümkün değildi. Çünkü köpeğin sahibi başıma bir iş gelecek korkusu ile vermek istemedi. 2 buçuk saat takip ettik, yalvardık, yakardık” dedi.

Köpeğin sahibinin olayı bilinçli yaptığını düşünmediğini söyleyen Bıyık, şunları kaydetti; “Tamamen cahillik ve düşüncesizlik olduğunu düşünüyorum. Umarım bu yaşanan son örnek olur. Herkesin duyarlı olmasını umut ediyorum. Daha sonra barınağa da gittik. HAYDOS’da Kantar’a iyi bakıldığını gördük.”