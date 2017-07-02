Seydikemer ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, 15 dönüm zeytin bahçesi ve sazlık alan yanarak kül oldu. Evlere yakın olan yangında mahalle sakinleri korkulu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Girmeler Mahallesinde, evlere yakın bir noktadaki zeytin bahçesi ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 araç ve yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

Mahalle sakinleri de müdahale ederek yangın söndürme ekiplerine yardımcı oldu.

Kısa sürede araziye yayılan yangın, ekiplerin yoğun çaba sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm zeytin bahçesi ile sazlık alan yanarak kül oldu.

Nadi Kaya ve Durmuş Ali Kaya’ya ait zeytinlik alan yangından zarar görürken, 15 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 300 adet zeytin ağacı yandı. Olay ile ilgisi soruşturma devam ediyor.