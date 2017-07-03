Fethiye ilçesinde, cezaevinden firar eden ve 4 aydır aranan kişi uyuşturucu madde yetiştirirken Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Eldirek Mahallesi Emirler mevkisinde dere içinde iki ayrı yerde Hint kenevir yetiştirildiğini tespit eden Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Dere içine keneviri eken kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler. 52 yaşındaki İsmail D’yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan araştırıma yapan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 564 kök hint keneviri bitkisi, kurutulmaya bırakılmış, 3 kilogram hint keneviri ve şüphelinin üzerinden 30 gram esrar ele geçirildi.

İsmail D’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 4 ay önce firar ettiği kaydedilen İsmail D’nin emniyetteki işlemlerinin ardından Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği bildirildi.