Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde sıcak hava nedeni ile bazı bölgelerde eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı.

Ortaca’nın Dalyan mahallesine ulaşımı sağlayan, Köyceğiz Kavakarası ve Ortaca Tepearası Mahallesinde 10 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde sıcak hava nedeni ile erime meydana geldi.

Yolun büyük bir bölümünde eriyen asfalt, araçları ile Dalyan’a ulaşmaya çalışan sürücülere zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüleri araçlarına zift bulaştırmamak için yolun toprak bölümünü kullanmaya çalıştı. Yoldan kalkan zift ise yürüyenlerin ayakkabı ve terliklerine yapıştı.