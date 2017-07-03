MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın TBMM’de verdiği soru önergesinde Muğla’daki bir sendikanın ilçe başkanının yakınlarını okullarda Müdür ve Müdür yardımcısı atadığı iddialarını Memur Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak tepki gösterdi.

Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan Meclis’te verdiği soru önergesiyle ilginç iddialarda bulunarak, sendikaları ve sendikacıları hedef almıştır. Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları mülakatlarının başladığı bu günlerde, bir sendika ilçe başkanının akrabalarının Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak atandığı iddialarını gündeme taşımıştır. Öncelikle tüm sendikaların ve sendika yöneticilerinin töhmet altında kalmaması için, Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın yakışıksız bir şekilde tanımladığı sendikanın ismini açıkça kamuoyuyla paylaşmasını ve bahsi geçen kişilerin mülakatlarla bu görevlere getirildiği iddiasını belgeleriyle açıklamasını bekliyoruz. Milletvekili düzeyindeki bir şahsın milleti temsil ettiği yerde böyle bir konuyla ilgili muğlak ifadeler kullanarak herhangi bir bilgi ve belge sunmadan bu şekilde iddialarda bulunması millete hizmet olarak görülemeyeceği gibi acaba birilerine alan açma niyeti mi var sorusunu akıllara getirmektedir. Sözlü mülakatlara girecek olan yönetici adaylarının kafasında soru işaretleri oluşturarak, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye matuf bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Açıklamasıyla kafa karışıklığına neden olan, sendikalar ve yöneticilerini zan altında bırakan MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın “Şok” iddialarına açıklık getirerek Muğla kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz” dedi.